В автобус, который поедет в областной центр, могут поместиться 42 человека.

В автобус, который поедет в областной центр, могут поместиться 42 человека.

Эвакуация жителей Усть-Ишимского района продолжалась до ночи. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, людей везли на скоростных катерах к автобусам, которые следовали в пункты временного размещения.

По данным администрации района, часть эвакуированных отправят в Омск. Сегодня в 11:30 у пункта временного размещения (интернат по адресу: Горького, 17) их будет ждать автобус на 42 места.

Напомним, в ночь на 8 мая в Усть-Ишимском районе начало топить дома жителей сел Ашеваны и Слободчики.