Омск-Информ
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·Происшествия

В аварии получили травмы два водителя. Они в больнице.
Вчера днем на 3-й Енисейской в Кировском округе Омска столкнулись четыре автомобиля. Все оказались иномарками.
Как сообщает «Омскрегион», по предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Toyota возле перекрестка с Конева проехал на красный сигнал светофора, что и стало причиной столкновения с Subaru. После этого Toyota столкнулась также с автомобилями Nissan Note и Nissan Juke.
В аварии пострадал водители автомобилей Toyota и Nissan Note. Их доставили в больницу.
·Происшествия

В аварии получили травмы два водителя. Они в больнице.
Вчера днем на 3-й Енисейской в Кировском округе Омска столкнулись четыре автомобиля. Все оказались иномарками.
Как сообщает «Омскрегион», по предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Toyota возле перекрестка с Конева проехал на красный сигнал светофора, что и стало причиной столкновения с Subaru. После этого Toyota столкнулась также с автомобилями Nissan Note и Nissan Juke.
В аварии пострадал водители автомобилей Toyota и Nissan Note. Их доставили в больницу.