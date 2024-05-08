Глава региона лично приехал в Усть-Ишимский район, где сейчас сложная паводковая ситуация. Местное население перебирается в пункты временного размещения.

Глава региона лично приехал в Усть-Ишимский район, где сейчас сложная паводковая ситуация. Местное население перебирается в пункты временного размещения.

Губернатор Виталий Хоценко сегодня находится в Усть-Ишимском районе, куда пришла большая вода. Сложная паводковая ситуация, в частности, наблюдается в селе Слободчиково. Глава региона вместе со спасателями помог в эвакуации местных жителей.

– Продолжаем эвакуацию местного населения. Многие жители приняли решение переехать в пункт временного размещения в местной школе, откуда людей перевозим скоростными катерами в Усть-Ишим, – написал Хоценко в своем телеграм-канале. – Несколько жителей покидать свои дома отказываются. Поставил задачу держать с ними постоянную связь, чтобы, как только люди приняли решение, мы их оперативно перевезли.

Хоценко также проверил целостность дамбы в Усть-Ишиме, которая наращивается для сдерживания прибывающей воды Иртыше и Ишиме. В работах по укреплению насыпи принимают участие местные жители, сотрудники наших коммунальных предприятий, спасатели и МЧС, а также студенческие отряды.

Глава региона сообщил, что всем жителям, чьи дома и имущество пострадали от паводка, будут выплачены компенсации. Когда сойдет вода, людям помогут просушить дома.