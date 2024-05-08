Омск-Информ
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·Спорт

Их обменяли на голкипера из «Сочи» Михаила Бердина.

В омском «Авангарде» озвучили результаты трехстороннего обмена с хоккейными клубами СКА и «Сочи». Как уже сообщалось, в омскую команду перейдет вратарь из Сочи Михаил Бердин. На юг отправится нападающий Денис Венгрыжановский.

В обмен на денежную компенсацию в СКА перешли омский вратарь Никита Подлягин и защитник Тимур Кол. Также армейцы получили спортивные права на омского нападающего Егора Привалова.  

·Спорт

Их обменяли на голкипера из «Сочи» Михаила Бердина.

В омском «Авангарде» озвучили результаты трехстороннего обмена с хоккейными клубами СКА и «Сочи». Как уже сообщалось, в омскую команду перейдет вратарь из Сочи Михаил Бердин. На юг отправится нападающий Денис Венгрыжановский.

В обмен на денежную компенсацию в СКА перешли омский вратарь Никита Подлягин и защитник Тимур Кол. Также армейцы получили спортивные права на омского нападающего Егора Привалова.  