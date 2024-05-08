Транспорту запретят ездить на участке улицы Партизанской.

Транспорту запретят ездить на участке улицы Партизанской.

В День Победы в Омске перекроют улицу Партизанскую. Ограничение движения транспорта пройдет на участке от улицы Спартаковской до Омской крепости.

Перекрытие транспорта будет ограничено 9 мая с 11:00 до 22:00. Парковка на этом участке будет запрещена с 20:00 8 мая до 23:00 9 мая.

Как рассказали в ГИБДД, автолюбители могут объехать перекрытие по улицам Спартаковской, Достоевского и Победы.