Заслуги Людмилы Липиной отметил губернатор Виталий Хоценко. Женщина была удостоена звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области».

Заслуги Людмилы Липиной отметил губернатор Виталий Хоценко. Женщина была удостоена звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области».

Накануне Дня Победы в Омске состоялось торжественное чествование жителей региона, которые внесли значительный вклад в развитие региона и страны.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил награды представителям оборонно-промышленного комплекса, социальной сферы, культуры и здравоохранения. Яркий вклад в развитие региона внесла и сотрудница Драгунского дома-интерната Людмила Липина, проработавшая бухгалтером ни много ни мало 30 лет. За безупречную службу и высокий профессионализм она была удостоена звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области».

– Очень приятна такая высокая оценка моего труда! Для меня это волнительная и значимая награда. Спасибо нашему правительству и коллегам из Драгунского дома-интерната за оказанное доверие! Работа в социальной сфере очень ответственна, мы помогаем наших подопечным облегчить их нелегкую жизнь. От меня, например, зависит финансовое сопровождение финансовых затрат на наших проживающих. И я стараюсь выполнять свою работу качественно и не собираюсь снижать планку, – говорит Людмила Липина.

В своем выступлении Виталий Хоценко подчеркнул важность труда каждого из награжденных, особенно в преддверии 79-й годовщины Великой Победы. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны труженики Омской области внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом, самоотверженно работая на благо общего дела. Глава региона отдельно поблагодарил представителей оборонной промышленности, которые сейчас обеспечивают бойцов необходимым вооружением.

Кроме Людмилы Липиной, в числе награжденных были и другие представители министерства труда и социального развития области. Их вклад в развитие социальной сферы региона также был высоко оценен губернатором. Церемония награждения стала символом признания заслуг тех, кто своим трудом и самоотверженностью вносит вклад в процветание Омской области и всей России.

Всего государственные награды и почетные звания сегодня получили 24 омича.