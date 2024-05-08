Заслуги Людмилы Липиной отметил губернатор Виталий Хоценко. Женщина была удостоена звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области».
Накануне Дня Победы в Омске состоялось торжественное чествование жителей региона, которые внесли значительный вклад в развитие региона и страны.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил награды представителям оборонно-промышленного комплекса, социальной сферы, культуры и здравоохранения. Яркий вклад в развитие региона внесла и сотрудница Драгунского дома-интерната Людмила Липина, проработавшая бухгалтером ни много ни мало 30 лет. За безупречную службу и высокий профессионализм она была удостоена звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области».
– Очень приятна такая высокая оценка моего труда! Для меня это волнительная и значимая награда. Спасибо нашему правительству и коллегам из Драгунского дома-интерната за оказанное доверие! Работа в социальной сфере очень ответственна, мы помогаем наших подопечным облегчить их нелегкую жизнь. От меня, например, зависит финансовое сопровождение финансовых затрат на наших проживающих. И я стараюсь выполнять свою работу качественно и не собираюсь снижать планку, – говорит Людмила Липина.
В своем выступлении Виталий Хоценко подчеркнул важность труда каждого из награжденных, особенно в преддверии 79-й годовщины Великой Победы. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны труженики Омской области внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом, самоотверженно работая на благо общего дела. Глава региона отдельно поблагодарил представителей оборонной промышленности, которые сейчас обеспечивают бойцов необходимым вооружением.
Кроме Людмилы Липиной, в числе награжденных были и другие представители министерства труда и социального развития области. Их вклад в развитие социальной сферы региона также был высоко оценен губернатором. Церемония награждения стала символом признания заслуг тех, кто своим трудом и самоотверженностью вносит вклад в процветание Омской области и всей России.
Всего государственные награды и почетные звания сегодня получили 24 омича.