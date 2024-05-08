Омск-Информ
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·Общество

Завтра в регионе ожидаются дожди, грозы и ветер до 24 м/с. А кое-где возможен град.

В День Победы, 9 мая, погода вряд ли побалует жителей Омской области. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дало неутешительный прогноз.

Днем 9 мая местами по Омской области ожидается сильный ветер 15–20 м/с, порывами до 24 м/с. Также в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град.

Ночью 10 мая местами сохранится сильный ветер порывами 15–20 м/с, кратковременные дожди, грозы.

В связи с этим жителей региона просят быть осторожными.

·Общество

Завтра в регионе ожидаются дожди, грозы и ветер до 24 м/с. А кое-где возможен град.

В День Победы, 9 мая, погода вряд ли побалует жителей Омской области. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дало неутешительный прогноз.

Днем 9 мая местами по Омской области ожидается сильный ветер 15–20 м/с, порывами до 24 м/с. Также в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град.

Ночью 10 мая местами сохранится сильный ветер порывами 15–20 м/с, кратковременные дожди, грозы.

В связи с этим жителей региона просят быть осторожными.