Омск-Информ
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·Общество

Глава города решил наградить сотрудника, который потушил автомобиль и спас от огня растущие вдоль улицы деревья.
Мэр Сергей Шелест поручил и.о. директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову поощрить водителя поливомоечной машины Владимира Ваенберга. Мужчина помог потушить пожар на дороге.
Вчера в результате ДТП на пересечении 10 лет Октября и 25-й Линии одна из машин загорелась. Владимир Ваенберг, который ехал на свой рабочий участок, решил помочь в тушении, поскольку на место происшествия еще не прибыли пожарные.
– Благодаря его действиям удалось избежать разрастания площади пожара, который мог перекинуться еще и на деревья, – рассказал Шелест.
Отметим, что  вчера у Владимира Александровича был день рождения. Ему исполнилось 60 лет.
·Общество

Глава города решил наградить сотрудника, который потушил автомобиль и спас от огня растущие вдоль улицы деревья.
Мэр Сергей Шелест поручил и.о. директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову поощрить водителя поливомоечной машины Владимира Ваенберга. Мужчина помог потушить пожар на дороге.
Вчера в результате ДТП на пересечении 10 лет Октября и 25-й Линии одна из машин загорелась. Владимир Ваенберг, который ехал на свой рабочий участок, решил помочь в тушении, поскольку на место происшествия еще не прибыли пожарные.
– Благодаря его действиям удалось избежать разрастания площади пожара, который мог перекинуться еще и на деревья, – рассказал Шелест.
Отметим, что  вчера у Владимира Александровича был день рождения. Ему исполнилось 60 лет.