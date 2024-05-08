Финал турнира проходил в Санкт-Петербурге. Омскую область представляли 5 школьников, которые стали победителями регионального этапа.

Финал турнира проходил в Санкт-Петербурге. Омскую область представляли 5 школьников, которые стали победителями регионального этапа.

Ученики старших классов школ Омской области приняли участие в заключительном этапе турнира «Умножая таланты», который прошел в Санкт-Петербурге. Поездка школьников была организована при поддержке ОНПЗ.

Десятиклассники представили свой проект по определению оптимального маршрута доставки топлива. В командном зачете эта разработка была признана лучшей в своей номинации. Первое и второе места в категории «Математическое моделирование в нефтегазовой сфере» заняли ученики гимназии № 117 Роман Бакман и Дарья Безрукова.

Победителям были вручены призы, а также они получили дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университеты, являющиеся партнерами турнира «Умножая таланты».

– Наше предприятие поддерживает проведение турнира «Умножая таланты» с 2015 года. За это время более 3,5 тысячи омских школьников приняли в нем участие. Состязание помогает нам выявить одаренных старшеклассников и помочь им с выбором будущей профессии. Ребята решают актуальные задачи нефтегазовой отрасли, представляют научные или инженерные проекты. Лучших из них в перспективе мы хотели бы видеть в числе сотрудников Омского НПЗ. Современное высокотехнологичное производство нуждается в талантливых молодых специалистах, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

В финале конкурса школьники занимались работой над своими инженерными проектами. Кейсы для соревнований в этом году были подготовлены экспертами «Газпром нефти» и лабораторного центра инновационной химии ИТМО. Они включали в себя задания по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям в нефтегазовой сфере.

В конце турнира на помощь к школьникам пришли преподаватели вузов Санкт-Петербурга. Подростки узнали о деятельности научного подразделения «Газпром нефти», факультетов университета ИТМО, также для них были проведены экскурсии и мастер-классы по публичным выступлениям. Омскую область представляли 5 школьников, которые стали победителями регионального этапа, который организует ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».