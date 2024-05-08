Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

До поселка Большие Поля продлят автобусный маршрут № 72. Он начнет курсировать с 13 мая.

Жители омского поселка Большие Поля обратились к мэру города Сергею Шелесту с просьбой улучшить транспортное обслуживание населенного пункта. После этого градоначальник поручил департаменту транспорта провести работы с частным перевозчиком, который обслуживает маршрут № 72. Так, начиная с 13 мая схема движения автобуса будет продлена от микрорайона Амурский-2 до поселка Большие Поля.  

– При этом транспортное обслуживание СНТ «Ивушка» также сохранится. В течение дня автобусами маршрута № 72 для садоводов будет выполняться 50 рейсов в обоих направлениях, – заявил Шелест.

Сейчас в рабочие дни маршрут № 72 обслуживает 22 автобуса среднего класса, а в выходные и праздничные дни – 16.

·Общество

До поселка Большие Поля продлят автобусный маршрут № 72. Он начнет курсировать с 13 мая.

Жители омского поселка Большие Поля обратились к мэру города Сергею Шелесту с просьбой улучшить транспортное обслуживание населенного пункта. После этого градоначальник поручил департаменту транспорта провести работы с частным перевозчиком, который обслуживает маршрут № 72. Так, начиная с 13 мая схема движения автобуса будет продлена от микрорайона Амурский-2 до поселка Большие Поля.  

– При этом транспортное обслуживание СНТ «Ивушка» также сохранится. В течение дня автобусами маршрута № 72 для садоводов будет выполняться 50 рейсов в обоих направлениях, – заявил Шелест.

Сейчас в рабочие дни маршрут № 72 обслуживает 22 автобуса среднего класса, а в выходные и праздничные дни – 16.