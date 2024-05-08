Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Однако чаще жители региона все-таки болеют риновирусами. На их долю приходится почти половина ОРВИ.
Жители Омской области не прекращают болеть гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, на 18-й неделе (с 29 апреля по 5 мая) заболеваемость в регионе снизилась на 21,2 %.
В регионе циркулируют:
  • риновирусы – 45,4 %,
  • COVID-19 – 18,2 %,
  • респираторно-синцитиальные вирусы – 9,1 %,
  • вирусы парагриппа – 9,1 %,
  • метапневмовирусы – 9,1 %,
  • грипп В – 9,1 %.
Отметим, что заболеваемость в регионе на 55,5 % ниже эпидемического порога.
·Общество

Однако чаще жители региона все-таки болеют риновирусами. На их долю приходится почти половина ОРВИ.
Жители Омской области не прекращают болеть гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, на 18-й неделе (с 29 апреля по 5 мая) заболеваемость в регионе снизилась на 21,2 %.
В регионе циркулируют:
  • риновирусы – 45,4 %,
  • COVID-19 – 18,2 %,
  • респираторно-синцитиальные вирусы – 9,1 %,
  • вирусы парагриппа – 9,1 %,
  • метапневмовирусы – 9,1 %,
  • грипп В – 9,1 %.
Отметим, что заболеваемость в регионе на 55,5 % ниже эпидемического порога.