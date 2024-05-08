«Газель» стояла в гараже. В происшествии никто не пострадал.

«Газель» стояла в гараже. В происшествии никто не пострадал.

Сегодня ночью около роддома № 6 в Омске загорелась машина скорой помощи. Горожане сняли происшествие на видео и опубликовали его в соцсетях.

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе МЧС, сообщение поступило в 22:16. На место выехали 16 сотрудников на трех пожарных машинах. Когда они прибыли на место, из гаража, где стояла «газель», шел дым.

Ликвидировать пожар удалось около 23:00. Пострадало лакокрасочное покрытие газели, гараж площадью 20 на 15 метров оказался полностью закопчен.

В происшествии никто не пострадал. Причины пожара пока неизвестны.