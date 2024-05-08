За последние две недели общая сумма штрафов выросла на 0,7 млн рублей.

За последние две недели общая сумма штрафов выросла на 0,7 млн рублей.

По данным департамента контроля на 24 апреля, с начала года омичей оштрафовали за незаконный сброс мусора на 2,7 млн. К сегодняшнему дню эта сумма выросла до 3,4 млн.

Штрафы:

для граждан – 3–5 тыс. рублей;

для должностных лиц – от 30–40 тыс. рублей;

для индивидуальных предпринимателей – 50–70 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток;

для компаний – от 250–400 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

В мэрии также напомнили, что старые шины нельзя просто выбросить, их необходимо отвозить в ПАО «Татнефть» для дальнейшей переработки и утилизации: Красноярский тракт, д. 115, к. 4 (в будние дни с 8.00 до 15.00). Предприятие готово бесплатно принимать до 5000 тонн шин в год.