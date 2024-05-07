В рамках реконструкции дороги в Советском округе сделают велодорожки, тротуары из плитки, наружное освещение, проведут озеленение и разместят зарядные станции для электромобилей.

В рамках реконструкции дороги в Советском округе сделают велодорожки, тротуары из плитки, наружное освещение, проведут озеленение и разместят зарядные станции для электромобилей.

Мэрия Омска готовится к масштабной реконструкции улицы Малиновского в Советском округе города. Дорогу протяженностью 1,4 километра расширят с двух до четырех полос, а также проведут комплексное благоустройство.

Как сообщил на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования замдиректора департамента строительства мэрии Михаил Сизов, техническое задание уже разработано, проводится согласование со всеми заинтересованными подразделениями, готовится расчет начальной максимальной цены контракта. Затем проведут торги по определению подрядчика. Непосредственно реконструкция дороги начнется в 2025 году. Ориентировочно ее стоимость превысит 500 млн рублей.

По данным портала «Омскрегион», в рамках реконструкции дороги на улице Малиновского обустроят велодорожки, тротуары из плитки, установят наружное освещение, поставят скамейки и урны, выполнят озеленение, а на парковках разместят зарядные станции для электромобилей.