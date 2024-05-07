На сегодняшний день в зоне затопления находятся 16 домов и 127 приусадебных участков. Уровень воды в Иртыше и Ишиме растет.

На сегодняшний день в зоне затопления находятся 16 домов и 127 приусадебных участков. Уровень воды в Иртыше и Ишиме растет.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о прохождении паводка в Усть-Ишимском районе области. По данным главы региона, сегодня в зоне затопления находятся 16 домов и 127 приусадебных участков в нескольких населенных пунктах района.

– Уровень воды в реке Иртыш увеличился до отметки 770 см, в реке Ишим – до 1507 см. Продолжается наращивание дамбы. На месте работает порядка 200 человек – сотрудники коммунальных предприятий, пожарно-спасательной службы, ГУ МЧС по Омской области, местные жители и студенческие отряды, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

В пункте временного размещения сейчас находятся 13 семей. Все они обеспечены спальными местами и горячим питанием.

Хоценко поставил главе района Александру Седельникову задачу продолжать оповещение жителей района, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, о том, что нужно переехать в пункты временного размещения.