В общей сложности региональный оператор должен вывезти почти 14 тысяч кубометров мусора.

В общей сложности региональный оператор должен вывезти почти 14 тысяч кубометров мусора.

Омские кладбища продолжают подготавливать к Радонице. В настоящий момент с погостов вывезли уже около 2,5 тысячи кубометров мусора. Работа по вывозу проводится ежедневно. В общей сложности региональный оператор должен вывезти почти 14 тысяч кубометров мусора.

На кладбищах продолжают красить скамейки, белить бордюры, убирать места захоронений, которые имеют историко-культурное значение. К родительскому дню на кладбищах для омичей подготовят шанцевый инструмент, а также завезут песок и техническую воду, которую можно будет использовать. Кроме того, на кладбищах будут установлены дополнительные биотуалеты.

На Радоницу на погостах будут дежурить работники «Комбината специальных услуг», представители народных дружин, УМВД, ГИБДД и скорой.