Омск-Информ
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·Общество

Чистой водой дома жителей, детские лагеря и базы отдыха обещают обеспечить к концу года.
В Омском районе началось строительство водопровода от Крутой Горки до Чернолучья и Красноярки. Он позволит обеспечить чистой водой более 6000 сельчан, а также детские лагеря, санатории и базы отдыха.
Как сообщает пресс-служба облправительства, средства на строительство появились благодаря специальному казначейскому кредиту. Протяженность магистрального водопровода составит 21,129 км. Его планируют построить до конца года. На работы выделили почти 900 млн рублей.
·Общество

Чистой водой дома жителей, детские лагеря и базы отдыха обещают обеспечить к концу года.
В Омском районе началось строительство водопровода от Крутой Горки до Чернолучья и Красноярки. Он позволит обеспечить чистой водой более 6000 сельчан, а также детские лагеря, санатории и базы отдыха.
Как сообщает пресс-служба облправительства, средства на строительство появились благодаря специальному казначейскому кредиту. Протяженность магистрального водопровода составит 21,129 км. Его планируют построить до конца года. На работы выделили почти 900 млн рублей.