Такие данные привел Омскстат. В прошлом году выручка заведений за такой же период была меньше.

Такие данные привел Омскстат. В прошлом году выручка заведений за такой же период была меньше.

По данным Омскстата, с января по март городские рестораны и бары заработали 7,8 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период их оборот составлял 6 млрд рублей. Только за март омские заведения выручили 2,7 млрд рублей. Такой же показатель был и в декабре прошлого года.

Отметим, что в обороте общественного питания омские статистики брали выручку ресторанов, кафе, баров и оборот других связанных с этой отраслью компаний, в том числе поставщиков продуктов в социальные объекты или для обслуживания банкетов.