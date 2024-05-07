Когда она понесет это наказание, неизвестно. Женщина находится в бегах.

Когда она понесет это наказание, неизвестно. Женщина находится в бегах.

Ленинский районный суд заочно признал 50-летнюю омичку виновной в распространении фейков о Российской армии. Женщину приговорили к 6 годам колонии общего режима и на 4 года запретили работать администратором сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей.

Как сообщили в прокуратуре, в марте 2022 года женщина разместила на своей странице в социальной сети видеозапись, на которой якобы запечатлены преступления российских военных против мирных жителей Украины. Однако Минобороны опровергло эту информацию, которая подавалась под видом достоверной.

– Согласно официальной информации Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось, – отметили в прокуратуре.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Российской армии). После того как ей предъявили обвинения по уголовной статье, она сбежала за границу. В феврале 2023 года омичку объявили в розыск.