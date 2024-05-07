Все работы будут проходить в ночное время.

Все работы будут проходить в ночное время.

В Омске начали ремонтировать трамвайные пути. Работы пройдут на улице Челюскинцев. В этом году ремонт будет проведен на участке протяженностью 1420 м.

– Капитальный ремонт трамвайных путей по улице Челюскинцев пройдет на участке от улицы 5-й Северной до улицы 8-й Восточной, а также в районе шести кривых. В этом году к работам мы приступили в мае и планируем их завершить до ноября, – рассказала начальник производства филиала «Служба пути» МП г. Омска «Электрический транспорт» Лариса Казакова.

Все работы будут проходить в ночное время, тобы не нарушать график работы трамвайных маршрутов. Ремонт начинается примерно в 20:30 и длится до 5:30.

– Технология проведения капитального ремонта проста. Сначала трамвайный путь очищают от мусора и грунта. На некоторых участках срезают асфальтовое покрытие для более оперативной работы со шпалами. Замене также подлежат рельсы и все необходимые скрепления. Завершающий этап – балластировка трамвайного пути и восстановление асфальта после срезки, – отметил бригадир монтеров филиала «Служба пути» МП г. Омска «Электрический транспорт» Олег Гуров.

К работам привлекают 9 специалистов предприятия «Электрический транспорт».