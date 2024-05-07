Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Здания школ обновят полностью, включая мебель и учебное оборудование.

Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Здания школ обновят полностью, включая мебель и учебное оборудование.

В Омской области продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. В течение двух лет в регионе планируют отремонтировать 24 школы. В зданиях обновят кровли, фасады, окна и двери, отремонтируют входные группы, заменят полы, системы отопления, установят новую вентиляцию, а также сети водоснабжения и канализации.

– Мы ремонтируем сразу 24 школы. Ремонт пяти планируем завершить уже в этом году, а еще 19 объектов примут ребят после обновления в следующем. Всего до 2027 года капитально отремонтируем 50 школ. Здания школ обновим полностью, а также мебель и учебное оборудование. Уверен, что дети, педагоги и родители будут довольны, – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Отметим, что в этом году в регионе началась пятилетняя областная программа по замене окон и ремонту крыш образовательных организаций. Планируется охватить более 1 тыс. школ и детских садов.