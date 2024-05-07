В регионе прогнозируются дожди, грозы, град и сильный ветер.
В ближайшие дни в Омскую область прийдет мощный грозовой циклон. Завтра, 8 мая, в регионе ожидается +16…+21 °, ночью станет прохладнее до 0…+5 °. Порывы ветра будут достигать 12 м/с, ночью местами прогнозируются дожди.
9 мая днем воздух прогреется до +22…+27 °, ночью станет холоднее до +7…+12 °. В отдельных районах ожидаются дожди, гроза и град. Порывы ветра достигнут 20 м/с.
10 мая столбик термометра будет держаться на отметке +13…+18 °, ночью +5…+10 °. Местами прогнозируются грозы, дожди, порывы ветра достигнут 16 м/с.
Согласно прогнозу открытых интернет-источников, с 15 мая на территорию региона придет похолодание, а также начнутся ливни.