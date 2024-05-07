Нападающему «Авангарда» импонирует игра бельгийского футболиста Кевина де Брюйне. Генеральный директор омского клуба решил сделать своему хоккеисту подарок.
Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков рассказал о том, какой подарок сделал одному из лидеров «ястребов» Владимиру Ткачеву.
– Прошлым летом из интервью Владимира Ткачева узнал, что ему импонирует игра бельгийского футболиста Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити». Тогда я решил, что на день рождения 5 октября хорошо бы подарить Володе футболку с автографом де Брюйне. Обратился к знакомым в «Манчестер Сити», они откликнулись, помогли, – рассказал Чистяков в своем телеграм-канале.
Но из-за особенностей современной логистики доставить подарок все не получалось. Только спустя 7 месяцев футболка с автографом звезды мирового футбола приехала в Омск. Вчера ее вручили Владимиру Ткачеву. На матче сборных России и Белоруссии нападающий «Авангарда» был замечен с пакетом «Манчестер Сити».