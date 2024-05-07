Омск-Информ
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·Общество

Ко Дню Победы его нарядили в форму советского солдата.
Фигуру пожарного Василия, стоящую на каланче около остановки «Главпочтампт» в Омске, переодели в преддверии 9 Мая. Василия облачили в военную форму советского солдата.
– Сегодня его образ в честь Дня Победы символизирует, что сотрудники МЧС России всегда готовы защищать свою Родину, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Напомним, Василий наблюдает за Омском с каланчи с 2003 года. Это образ одного из пожарных, приехавших из Москвы в 1825 году для обучения.
·Общество

Ко Дню Победы его нарядили в форму советского солдата.
Фигуру пожарного Василия, стоящую на каланче около остановки «Главпочтампт» в Омске, переодели в преддверии 9 Мая. Василия облачили в военную форму советского солдата.
– Сегодня его образ в честь Дня Победы символизирует, что сотрудники МЧС России всегда готовы защищать свою Родину, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Напомним, Василий наблюдает за Омском с каланчи с 2003 года. Это образ одного из пожарных, приехавших из Москвы в 1825 году для обучения.