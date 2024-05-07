Мужчина гулял по торговому центру и заметил взволнованного пенсионера. Он пытался перевести деньги на неизвестный счет. Участкового это насторожило.

Мужчина гулял по торговому центру и заметил взволнованного пенсионера. Он пытался перевести деньги на неизвестный счет. Участкового это насторожило.

В Омске стажер в должности участкового уполномоченного отдела полиции № 10 Вадим Янушкин спас пенсионера от жуликов. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, вечером мужчина находился в торговом центре «Омский». Проходя мимо банкомата, он заметил пожилого человека, который беспрерывно разговаривал по телефону и пытался внести крупную сумму денег в купюроприемник.

– Вадим обратил внимание на взволнованное поведение омича и решил вмешаться в ситуацию. Будущий полицейский сумел убедить пенсионера прекратить разговор с мошенниками и вызвал на место следственно-оперативную группу, – добавили в ведомстве.

Выяснилось, что омич работает заведующим лабораторией. Аферисты сначала написали ему сообщение от имени руководителя и попросили оказать содействие сотруднику ФСБ. Далее к диалогу подключился якобы представитель банка, который сообщил, что кто-то взял от имени омича кредит на 2 млн рублей. Чтобы разобраться в ситуации, нужно было ему самому оформить кредит на аналогичную сумму и перевести деньги на безопасную сейфовую ячейку. Мужчина уже успел отправить аферистам 500 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».