Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

В начале июля власти планируют открыть сквозное движение по бульвару Архитекторов. Также вернут маршрутки.

С 1 июля на бульваре Архитекторов в Омске восстановят сквозное движение транспорта. Об этом сегодня, 7 мая, в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

– Мы рассчитываем, что ориентировочно с 1 июля сквозное движение транспорта по улицам 70 лет Октября и Степанца будет восстановлено. Планируем вернуть все схемы маршрутов обратно, чтобы восстановить удобство, – заявил Кормилец.

Кроме того, по словам чиновника, первые автобусы по бульвару Архитекторов пойдут уже к концу этого года.

·Авто

В начале июля власти планируют открыть сквозное движение по бульвару Архитекторов. Также вернут маршрутки.

С 1 июля на бульваре Архитекторов в Омске восстановят сквозное движение транспорта. Об этом сегодня, 7 мая, в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

– Мы рассчитываем, что ориентировочно с 1 июля сквозное движение транспорта по улицам 70 лет Октября и Степанца будет восстановлено. Планируем вернуть все схемы маршрутов обратно, чтобы восстановить удобство, – заявил Кормилец.

Кроме того, по словам чиновника, первые автобусы по бульвару Архитекторов пойдут уже к концу этого года.