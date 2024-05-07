Дорогу отремонтируют на участке от Больших полей до проспекта Королева.

Дорогу отремонтируют на участке от Больших полей до проспекта Королева.

Омские дорожники приступили ко второму этапу укладки асфальта на Красноярском тракте. На этот раз асфальт уложат на участке от Больших полей до проспекта Королева. Всего проезжую часть планируется закатать на площади 13,5 тыс. кв.м.

Как сообщили в мэрии, продолжается в регионе и точечный аварийно-восстановительый ремонт. Сегодня ямы заделают на улицах Ватутина, Ишимская, Батумская, Ипподромная, 21-я Амурская и Звездова.

Отметим, что весной на нескольких омских дорогах разрушился не только асфальт. Кое-где из-за аварий на коммунальных сетях появились глубокие дыры.