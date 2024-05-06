Омск-Информ
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·Общество

У городской администрации на исполнении 32 судебных решения о ликвидации несанкционированных свалок. А денег всего 10 млн рублей.

На ликвидации несанкционированных свалок в Омске требуется 160,4 млн рублей, а в городском бюджете на эти цели предусмотрено всего 10 миллионов. Только по решениям судов мэрия должна убрать 32 таких свалки.

– В настоящее время в администрации города Омска на исполнении находится 32 судебных решений об обязании ликвидировать несанкционированные свалки отходов на территории города Омска. Ориентировочный объем бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения данных работ, составляет 160,4 млн рублей. Бюджетом города Омска в 2024 году предусмотрено на данные цели 10 млн рублей, - сообщили в мэрии.

Будут ли власти города предпринимать попытки увеличить объемы финансирования на данные работы, неизвестно.

·Общество

У городской администрации на исполнении 32 судебных решения о ликвидации несанкционированных свалок. А денег всего 10 млн рублей.

На ликвидации несанкционированных свалок в Омске требуется 160,4 млн рублей, а в городском бюджете на эти цели предусмотрено всего 10 миллионов. Только по решениям судов мэрия должна убрать 32 таких свалки.

– В настоящее время в администрации города Омска на исполнении находится 32 судебных решений об обязании ликвидировать несанкционированные свалки отходов на территории города Омска. Ориентировочный объем бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения данных работ, составляет 160,4 млн рублей. Бюджетом города Омска в 2024 году предусмотрено на данные цели 10 млн рублей, - сообщили в мэрии.

Будут ли власти города предпринимать попытки увеличить объемы финансирования на данные работы, неизвестно.