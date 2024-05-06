Неадекватный пассажир сначала набросился на проводницу, а затем на молодого человека, который пришел на помощь женщине.

Неадекватный пассажир сначала набросился на проводницу, а затем на молодого человека, который пришел на помощь женщине.

3 мая в городе Владимире омич, возвращающийся домой с СВО, сел вместе с супругой на поезд Москва – Владивосток. Через время пара услышала крики мужчины и проводницы. Оказалось, что один из пассажиров, который был одет в зимнюю куртку и не имел обуви, пропустил свою остановку. Он начал бегать по вагону и попытался забрать у проводницы ключ от двери.

Мужчина начал хватать женщину за шею, после чего она стала звать на помощь. В это время из купе вышел 25-летний житель Красноярского края, который возвращался домой с СВО. Он решил помочь проводнице, однако неадекватный босоногий мужчина накинулся на него с ножом.

– Я бросился к купе и увидел лежащего на полу парня, которого босоногий пассажир хаотично колет ножом. Я крикнул жене бежать за проводницей. Так как ничего из средств самообороны мы не нашли, я взял огнетушитель и мы с мужиками решили дунуть в купе им. Но выдернув чеку, я понял, что он пуст. Благо, к этому времени подбежал начальник поезда с перцовым баллончиком. Так получилось вытащить пострадавшего, а босоногого – закрыть в купе, – рассказал омич изданию VLADIVOSTOK1.RU.

Пострадавшему парню оказали медицинскую помощь прямо в поезде. А нападавшего уже на следующей станции задержали полицейские.