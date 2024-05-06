Двухэтажное здание, которое смогут посещать взрослые и дети, построили в Горьковском.

Двухэтажное здание, которое смогут посещать взрослые и дети, построили в Горьковском.

Сегодня в Горьковской школе имени Владимира Варнавского, которая работает с февраля, открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Общая площадь двухэтажного ФОКа составляет 1,9 тыс. кв. м. Его могут посещать одновременно 75 человек, не только ученики школы, но и взрослые. Как сообщили в облправительстве, здания школы и спортцентра соединены теплым переходом.

На открытии центра лучшему спортсмену Горьковского района, чемпиону области по роллер-спорту Артему Андресу вручили кубок. Артем также является серебряным призером области по спортивному ориентированию на лыжах, гиревому спорту и шахматам.

Для гостей на открытии провели мастер-классы по гиревому спорту, волейболу, баскетболу. Горьковчане смогли пообщаться с чемпионами, взять у них автографы и сфотографироваться.