Омск-Информ
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·Происшествия

Легкую травму получил водитель. Пострадал и автомобиль.
Вчера около 20:45 на Химиков случилось ДТП из-за открытого канализационного колодца. Омичи, чей автомобиль из-за этого пострадал, пожаловались в соцсетях.
– Одна машина проехала и подняла люк. Наша машина наехала пузом на него. Не было возможности объехать из-за потока машин. Из-за чего выкинуло на полосу встречного движения, благо там никого не было, – сообщается в посте.
Во время аварии в машине сработали подушки безопасности. Водитель ушиб руку. Пострадала и сама машина: люк пробил поддон автоматической коробки передач. В администрации сообщили, что уточнят информацию у специалистов ресурсоснабжающей организации.
·Происшествия

Легкую травму получил водитель. Пострадал и автомобиль.
Вчера около 20:45 на Химиков случилось ДТП из-за открытого канализационного колодца. Омичи, чей автомобиль из-за этого пострадал, пожаловались в соцсетях.
– Одна машина проехала и подняла люк. Наша машина наехала пузом на него. Не было возможности объехать из-за потока машин. Из-за чего выкинуло на полосу встречного движения, благо там никого не было, – сообщается в посте.
Во время аварии в машине сработали подушки безопасности. Водитель ушиб руку. Пострадала и сама машина: люк пробил поддон автоматической коробки передач. В администрации сообщили, что уточнят информацию у специалистов ресурсоснабжающей организации.