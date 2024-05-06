Омск-Информ
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·Общество

Предварительно это сделают в начале следующей недели. Однако власти будут ориентироваться на погоду.

Мэр Омска Сергей Шелест назвал примерную дату отключения отопления в городе. Так, отключить теплоснабжение планируют 13 мая. Однако власти будут ориентироваться на погоду.

– Сегодня в ходе аппаратного совещания обсудили с коллегами дату окончания отопительного сезона, как предварительную, обозначили 13 мая. Будем смотреть по погоде. Дал поручение своему первому заместителю Евгению Фомину и главам округов отработать с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями организацию процесса, – заявил Шелест.

Отметим, что в прошлом году отопление в городе отключили 3 мая.

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·Общество

Предварительно это сделают в начале следующей недели. Однако власти будут ориентироваться на погоду.

Мэр Омска Сергей Шелест назвал примерную дату отключения отопления в городе. Так, отключить теплоснабжение планируют 13 мая. Однако власти будут ориентироваться на погоду.

– Сегодня в ходе аппаратного совещания обсудили с коллегами дату окончания отопительного сезона, как предварительную, обозначили 13 мая. Будем смотреть по погоде. Дал поручение своему первому заместителю Евгению Фомину и главам округов отработать с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями организацию процесса, – заявил Шелест.

Отметим, что в прошлом году отопление в городе отключили 3 мая.

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