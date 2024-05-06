Всего в апреле в регионе произошло почти 500 пожаров.

Всего в апреле в регионе произошло почти 500 пожаров.

В прошлом месяце в Омской области произошло 472 пожара. Из них 308 случаев – возгорания на открытых территориях травы и мусора.

Сотрудники МЧС спасли из пожаров 35 человек, включая 6 детей. Из них травмы получили 6 взрослых и один ребенок, погибло 8 человек.

Омичам напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим. Запрет на разведение костров и посещение лесов в регионе продлен до 20 июня.