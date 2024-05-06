Омск-Информ
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·Общество

Ограничения в населенном пункте продлились около двух месяцев.
С 5 мая в Колосовском районе отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Виталия Хоценко появился на сайте облправительства сегодня. Напомним, карантин вводили в марте на территории Колосовского дома детства и территории в радиусе 700 м от него.
Ранее карантин по бешенству отменили в Знаменском районе. Он длился с 1 марта по 30 апреля.
Отметим, что в 2024 году в Омской области зарегистрировали уже 14 очагов бешенства. А в прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал смерть омича от этой инфекции.
·Общество

Ограничения в населенном пункте продлились около двух месяцев.
С 5 мая в Колосовском районе отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Виталия Хоценко появился на сайте облправительства сегодня. Напомним, карантин вводили в марте на территории Колосовского дома детства и территории в радиусе 700 м от него.
Ранее карантин по бешенству отменили в Знаменском районе. Он длился с 1 марта по 30 апреля.
Отметим, что в 2024 году в Омской области зарегистрировали уже 14 очагов бешенства. А в прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал смерть омича от этой инфекции.