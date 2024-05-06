Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Утром на мосту столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Сегодня утром на Ленинградском мосту произошло ДТП: столкнулись автобус и легковой автомобиль. Из-за аварии на мосту образовалась пробка. 
В результате происшествия пассажирам автобуса пришлось выйти из транспорта и пойти пешком по ремонтируемому мосту, сообщает Om1.ru.
Напомним, что полностью движение на Ленинградском мосту планируют возобновить к 12 июня.
·Происшествия

Утром на мосту столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Сегодня утром на Ленинградском мосту произошло ДТП: столкнулись автобус и легковой автомобиль. Из-за аварии на мосту образовалась пробка. 
В результате происшествия пассажирам автобуса пришлось выйти из транспорта и пойти пешком по ремонтируемому мосту, сообщает Om1.ru.
Напомним, что полностью движение на Ленинградском мосту планируют возобновить к 12 июня.