Авторами идеи по преображению территории стали сами омичи.

Авторами идеи по преображению территории стали сами омичи.

Часть сквера «Березовая роща» недалеко от домов № 2а, 42, 44 в Камерном переулке и № 22 на 1-й Молодежной станет досуговым центром микрорайона. Авторами такой инициативы стали сами местные жители.

На реализацию идеи было выделено 4 млн рублей. На эти средства на объекте обновят тротуарную плитку, установят спортивную и детскую площадки.

Всего в рамках инициативного бюджетирования в Октябрьском округе в этом году благоустроят 4 общественные территории. Это «Светлый уголок на Космическом», сквер «Школьный на Ермолаева» и «Уютный дворик» на улице Кирова.