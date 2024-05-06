Сегодня запрет на проезд для них продлится в общей сложности три часа.

Сегодня запрет на проезд для них продлится в общей сложности три часа.

Сегодня в Тюменской области на трассе Тюмень – Омск снова запретят движение грузового транспорта в сторону Тюмени. Ограничения будут действовать на 426 и 491 км. Проехать эти участки смогут только грузовые автомобили, задействованные в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе.

Время перекрытия:

с 12:00 до 13:00;

с 15:00 до 16:00;

с 18:00 до 19:00.

Отметим, что уровень воды в Ишиме снизился на 10 см, однако ситуация в Тюменской области остается чрезвычайной. На трассе Тюмень – Омск в районе поселка Абатское организовали реверсивное движение.