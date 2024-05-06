Несмотря на тепло, ближайшие дни в регионе останутся ветреными.

Несмотря на тепло, ближайшие дни в регионе останутся ветреными.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали в Омской области потепление. Завтра, 7 мая, в регионе будет +12...+17 градусов. Ожидается также кратковременный дождь, местами гроза и ветер порывами до 15–20 м/с.

В среду, 8 мая, потеплеет до +18...+23 °, лишь местами будет +13 °. Ветер стихнет, осадки тоже прекратятся.

В праздничный день 9 мая будет уже +23...+28 градусов. По прогнозу синоптиков, в регион также вернутся дожди и грозы. Снова до 15–20 м/с усилится ветер.