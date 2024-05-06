Омск-Информ
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·Общество

Процедура банкротства типографии началась в 2020 году после соответствующего иска областного Минимущества.
В конце прошлого месяца в Омской области ликвидировали ООО «Русско-Полянская районная типография». Организация была признана банкротом.
Процедура банкротства типографии началась в 2020 году после соответствующего иска областного Минимущества, которое является единственным учредителем организации. Ведомство заявило о долге типографии в 893 тыс. рублей.
С мая 2021 года проходила процедура распродажи имущества типографии. В него входили помещение, гараж и участок, находящийся в долгосрочной аренде. Имущество было распродано летом прошлого года.
1105
·Общество

Процедура банкротства типографии началась в 2020 году после соответствующего иска областного Минимущества.
В конце прошлого месяца в Омской области ликвидировали ООО «Русско-Полянская районная типография». Организация была признана банкротом.
Процедура банкротства типографии началась в 2020 году после соответствующего иска областного Минимущества, которое является единственным учредителем организации. Ведомство заявило о долге типографии в 893 тыс. рублей.
С мая 2021 года проходила процедура распродажи имущества типографии. В него входили помещение, гараж и участок, находящийся в долгосрочной аренде. Имущество было распродано летом прошлого года.
1105