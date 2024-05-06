Омск-Информ
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·Общество

Снегопад прошел в самом северо-западном районе, Усть-Ишимском.
Вчера, 5 мая, в Усть-Ишиме выпал снег. Местные жители поделились фотографиями в соцсетях.
Отметим, что о возможности снегопадов в Омской области в эти выходные предупреждали синоптики. В регионе также наблюдался сильный ветер порывами до 24 м/с.
Согласно прогнозу, сегодня ожидается +9...+14 градусов. Скорость ветра составит 7–17 м/с. Осадков не ожидается.
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·Общество

Снегопад прошел в самом северо-западном районе, Усть-Ишимском.
Вчера, 5 мая, в Усть-Ишиме выпал снег. Местные жители поделились фотографиями в соцсетях.
Отметим, что о возможности снегопадов в Омской области в эти выходные предупреждали синоптики. В регионе также наблюдался сильный ветер порывами до 24 м/с.
Согласно прогнозу, сегодня ожидается +9...+14 градусов. Скорость ветра составит 7–17 м/с. Осадков не ожидается.
1068