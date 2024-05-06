Так чиновники решили увеличить пропускную способность одной из улиц в Ленинском округе.

Так чиновники решили увеличить пропускную способность одной из улиц в Ленинском округе.

На прошлой неделе департамент транспорта скорректировал работу светофора на пересечении улиц Фрезерной и Машиностроительной, чтобы увеличить пропускную способность последней. С 6:00 до 15:00 для тех, кто едет и от Черлакского тракта в направлении улицы Новокирпичной, будет гореть зеленый дольше.

– Проверка результатов принятых корректировок, проведенная специалистами департамента транспорта путем замеров интенсивности с выездом на место, показала снижение заторовых ситуаций на данном участке, – сообщил мэр Сергей Шелест.

Он также отметил, что этот перекресток несет повышенную транспортную нагрузку. По нему едут не только легковые автомобили, но и грузовой транспорт.