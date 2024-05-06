Омск-Информ
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·Спорт

Известный в прошлом защитник Никита Щитов сомневается в тренерских способностях Сергея Звягина, а СКА и ЦСКА считает более серьезными клубами, чем «Авангард».

Экс-игрок ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал переход бывшего защитника «Салавата Юлаева» Павла Коледова в омский «Авангард».

- Честно говоря, я думал, что он пойдет в более серьезный клуб, например, СКА или ЦСКА. У меня есть сомнения по омскому «Авангарду». Я сомневаюсь в Сергее Звягине, поэтому не могу однозначно оценить этот переход, - приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Отметим, что сам Никита Щитов никогда не играл ни за один из клубов, которые сейчас назвал серьезными.

·Спорт

Известный в прошлом защитник Никита Щитов сомневается в тренерских способностях Сергея Звягина, а СКА и ЦСКА считает более серьезными клубами, чем «Авангард».

Экс-игрок ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал переход бывшего защитника «Салавата Юлаева» Павла Коледова в омский «Авангард».

- Честно говоря, я думал, что он пойдет в более серьезный клуб, например, СКА или ЦСКА. У меня есть сомнения по омскому «Авангарду». Я сомневаюсь в Сергее Звягине, поэтому не могу однозначно оценить этот переход, - приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Отметим, что сам Никита Щитов никогда не играл ни за один из клубов, которые сейчас назвал серьезными.