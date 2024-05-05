Омск-Информ
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·Происшествия

Горожане жалуются на затопленные трамвайные пути на 3-м Разъезде.
В Омске затопило трамвайные пути на 3-м Разъезде. О проблеме омичи сообщили в соцсетях.
– Скоро людей на лодках будут возить, а не на трамваях, – пожаловались горожане.
Омичи отмечают, что подобная ситуация происходит регулярно, однако проблему никак не решают.
·Происшествия

Горожане жалуются на затопленные трамвайные пути на 3-м Разъезде.
В Омске затопило трамвайные пути на 3-м Разъезде. О проблеме омичи сообщили в соцсетях.
– Скоро людей на лодках будут возить, а не на трамваях, – пожаловались горожане.
Омичи отмечают, что подобная ситуация происходит регулярно, однако проблему никак не решают.