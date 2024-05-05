Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Купольный эко-отель находится неподалеку от Горно-Алтайска. За готовый бизнес собственник просит 248 млн рублей.
Омичам предлагают приобрести купольный эко-отель, находящийся неподалеку от Горно-Алтайска. За готовый бизнес собственник просит 248 млн рублей.
– В шаговой доступности – живописная река Катунь. В ближайшем окружении – самые известные достопримечательности Горного Алтая – фактически самый центр туристического кластера, – сказано в объявлении.
На территории комплекса есть гостевые купольные домики, оборудованные необходимой техникой. Также на базе есть три артезианские скважины и банный комплекс. По словам владельца, срок окупаемости бизнеса составит 5 лет.
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·Экономика/Бизнес

Купольный эко-отель находится неподалеку от Горно-Алтайска. За готовый бизнес собственник просит 248 млн рублей.
Омичам предлагают приобрести купольный эко-отель, находящийся неподалеку от Горно-Алтайска. За готовый бизнес собственник просит 248 млн рублей.
– В шаговой доступности – живописная река Катунь. В ближайшем окружении – самые известные достопримечательности Горного Алтая – фактически самый центр туристического кластера, – сказано в объявлении.
На территории комплекса есть гостевые купольные домики, оборудованные необходимой техникой. Также на базе есть три артезианские скважины и банный комплекс. По словам владельца, срок окупаемости бизнеса составит 5 лет.
1313