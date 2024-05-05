Омск-Информ
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·Общество

Святыню в аэропорту встретили губернатор Виталий Хоценко и Митрополит Омский и Таврический Дионисий. 
В Омск прибыл благодатный огонь из Иерусалима. Святыню в аэропорту встретили губернатор Виталий Хоценко и Митрополит Омский и Таврический Дионисий. 
– Святыню встретили сегодня в аэропорту вместе с Митрополитом Омским и Таврическим Дионисием. Добра и света в каждый дом! С праздником! – отметил Хоценко.
Благодатный огонь отвезут в Успенский собор. Отметим, что помимо Омска огонь развезут еще по 44 российским городам.
·Общество

Святыню в аэропорту встретили губернатор Виталий Хоценко и Митрополит Омский и Таврический Дионисий. 
В Омск прибыл благодатный огонь из Иерусалима. Святыню в аэропорту встретили губернатор Виталий Хоценко и Митрополит Омский и Таврический Дионисий. 
– Святыню встретили сегодня в аэропорту вместе с Митрополитом Омским и Таврическим Дионисием. Добра и света в каждый дом! С праздником! – отметил Хоценко.
Благодатный огонь отвезут в Успенский собор. Отметим, что помимо Омска огонь развезут еще по 44 российским городам.