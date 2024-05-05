Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель иномарки не предоставил преимущество в движении грузовику и врезался в него.
Сегодня на перекрестке улиц Гуртьева и Вильямса в Ленинском округе произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, водитель Nissan не предоставил преимущество в движении грузовику Isuzu, которым управлял 53-летний мужчина, и врезался в него. После столкновения Isuzu опрокинулся. 
В результате аварии пришлось госпитализировать водителя легкового авто.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
·Происшествия

Водитель иномарки не предоставил преимущество в движении грузовику и врезался в него.
Сегодня на перекрестке улиц Гуртьева и Вильямса в Ленинском округе произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, водитель Nissan не предоставил преимущество в движении грузовику Isuzu, которым управлял 53-летний мужчина, и врезался в него. После столкновения Isuzu опрокинулся. 
В результате аварии пришлось госпитализировать водителя легкового авто.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.