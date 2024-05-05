Омск-Информ
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·Происшествия

В результате происшествия ребенка пришлось госпитализировать.
Вчера вечером, 4 мая, в дворе дома № 30б на улице 33-я Северная произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 38-летний водитель «Шевроле Лачетти» сбил 8-летнюю девочку на велосипеде.
В результате происшествия ребенка пришлось госпитализировать.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
·Происшествия

В результате происшествия ребенка пришлось госпитализировать.
Вчера вечером, 4 мая, в дворе дома № 30б на улице 33-я Северная произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 38-летний водитель «Шевроле Лачетти» сбил 8-летнюю девочку на велосипеде.
В результате происшествия ребенка пришлось госпитализировать.
Обстоятельства аварии устанавливаются.