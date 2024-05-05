Омск-Информ
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·Образование

Речь идет об учебном заведении в Тевризском районе.
В Тевризском районе ликвидировали юридическое лицо – бюджетное общеобразовательное учреждение «Урашинская основная общеобразовательная школа». По информации «СуперОмска», учреждение прекратило работу в конце прошлого месяца.
Школа в деревне Ураш была открыта в 1987 году. На 2010 год в населенном пункте проживало менее 200 человек.
·Образование

Речь идет об учебном заведении в Тевризском районе.
В Тевризском районе ликвидировали юридическое лицо – бюджетное общеобразовательное учреждение «Урашинская основная общеобразовательная школа». По информации «СуперОмска», учреждение прекратило работу в конце прошлого месяца.
Школа в деревне Ураш была открыта в 1987 году. На 2010 год в населенном пункте проживало менее 200 человек.