Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Рыбу он поймал на озере Салтаим в Крутинском районе.
Омич поймал необычного карася с большим хвостом. Фотографиями улова он поделился в соцсетях. Такой экземпляр рыбы ему удалось поймать на озере Салтаим в Крутинском районе.
– Выловил вот такое чудо, – отметил мужчина.
В комментариях омичи предположили, что на удочку мужчине попался «вуалевый» карась. Он отличается удлиненным и глубоко вырезанным хвостом. 
2433
·Общество

Рыбу он поймал на озере Салтаим в Крутинском районе.
Омич поймал необычного карася с большим хвостом. Фотографиями улова он поделился в соцсетях. Такой экземпляр рыбы ему удалось поймать на озере Салтаим в Крутинском районе.
– Выловил вот такое чудо, – отметил мужчина.
В комментариях омичи предположили, что на удочку мужчине попался «вуалевый» карась. Он отличается удлиненным и глубоко вырезанным хвостом. 
2433