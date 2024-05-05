Омск-Информ
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·Общество

Короткая рабочая неделя в регионе ожидается дождливой. Также прогнозируется сильный ветер и грозы.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Так, 6 мая днем в регионе ожидается +9…+14°, ночью станет прохладнее до –4…+1°. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.
7 мая днем прогнозируются дожди и грозы, а температура будет держаться на отметке +14…+19°, ночью похолодает до +1…+6°. Порывы ветра достигнут 18 м/с.
8 мая потеплеет до +16…+19°, ночью столбик термометра опустится до +1…+4°. Местами по региону пройдут дожди.
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·Общество

Короткая рабочая неделя в регионе ожидается дождливой. Также прогнозируется сильный ветер и грозы.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Так, 6 мая днем в регионе ожидается +9…+14°, ночью станет прохладнее до –4…+1°. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.
7 мая днем прогнозируются дожди и грозы, а температура будет держаться на отметке +14…+19°, ночью похолодает до +1…+6°. Порывы ветра достигнут 18 м/с.
8 мая потеплеет до +16…+19°, ночью столбик термометра опустится до +1…+4°. Местами по региону пройдут дожди.
1146